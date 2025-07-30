Стали известны кандидаты на должность главного архитектора Пермского края

В Перми завершился первый этап конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра — главного архитектора краевого минимущества. На участие в конкурсе поступило четыре заявки.
«На должность претендуют: директор „Института территориального планирования“ Елена Ермолина, замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми — главный архитектор Сергей Карасев, главный архитектор ООО „Арт-Проект Сатурн-Р“ Игорь Луговой. Кроме того, за пост поборется советник главы Салехарда Александр Панфилов», — сообщается на сайте Государственной гражданской службы Пермского края.
В ходе конкурсного отбора кандидатов ожидают тестирование и индивидуальные собеседования. Кроме того, претенденты должны представить проект на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований». Готовый проект документа необходимо было предоставить конкурсной комиссии до 30 июля. Основные этапы отбора для участников конкурса запланированы на начало августа.
Должность главного архитектора Пермского края освободилась в начале 2023 года. Именно тогда Артем Габдрахманов, занимавший этот пост с 2021 года, возглавил министерство строительства региона.
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