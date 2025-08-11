В Сургуте назвали самые популярные районы по продаже квартир

Жители Сургута массово распродают квартиры на севере и в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чаще жители продают квартиры в Северном и Центральном районах Сургута
Чаще жители продают квартиры в Северном и Центральном районах Сургута Фото:

Чаще всего квартиры на вторичной рынке Сургута жители продают в Северном и Центральном районах. На локации в июне приходилось по 35% и 25% недвижимости, сообщают риелторы «Этажей».

«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Северный жилой район — 1 177 объектов (35,7%), Центральный район — 803 объекта (24,36%)», — говорится в исследовании. На востоке Сургута жители продавали 787 квартир, это почти 24%.

Среди популярных локаций также оказался северо-восток города. Здесь риелторы наблюдали в продаже почти 14% вторичной недвижимости. Остатки жилья, в исследовании аналитиков компании, на рынке приходятся на поселки Гидростроитель и Дорожный, а также на 51-й микрорайон.

Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной ипотеке у жителей ХМАО. Чаще всего югорчане оформляют семейную программу. Другие льготные и базовые ипотеки оказались менее интересны жителям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чаще всего квартиры на вторичной рынке Сургута жители продают в Северном и Центральном районах. На локации в июне приходилось по 35% и 25% недвижимости, сообщают риелторы «Этажей». «Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Северный жилой район — 1 177 объектов (35,7%), Центральный район — 803 объекта (24,36%)», — говорится в исследовании. На востоке Сургута жители продавали 787 квартир, это почти 24%. Среди популярных локаций также оказался северо-восток города. Здесь риелторы наблюдали в продаже почти 14% вторичной недвижимости. Остатки жилья, в исследовании аналитиков компании, на рынке приходятся на поселки Гидростроитель и Дорожный, а также на 51-й микрорайон. Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной ипотеке у жителей ХМАО. Чаще всего югорчане оформляют семейную программу. Другие льготные и базовые ипотеки оказались менее интересны жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...