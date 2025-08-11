В Сургуте назвали самые популярные районы по продаже квартир

Чаще всего квартиры на вторичной рынке Сургута жители продают в Северном и Центральном районах. На локации в июне приходилось по 35% и 25% недвижимости, сообщают риелторы «Этажей».
«Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Северный жилой район — 1 177 объектов (35,7%), Центральный район — 803 объекта (24,36%)», — говорится в исследовании. На востоке Сургута жители продавали 787 квартир, это почти 24%.
Среди популярных локаций также оказался северо-восток города. Здесь риелторы наблюдали в продаже почти 14% вторичной недвижимости. Остатки жилья, в исследовании аналитиков компании, на рынке приходятся на поселки Гидростроитель и Дорожный, а также на 51-й микрорайон.
Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной ипотеке у жителей ХМАО. Чаще всего югорчане оформляют семейную программу. Другие льготные и базовые ипотеки оказались менее интересны жителям.
