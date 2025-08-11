ЕС пытается продавить Зеленского на переговоры Путина и Трампа

Евросоюз стремится добиться участия президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите России и США на Аляске, который назначен на 15 августа. Об этом сообщает одна из американских газет. По данным издания, причиной подобного стремления стало то, что лидеры ЕС не смогли обеспечить свое присутствие на переговорах между главой США Дональдом Трампом и лидеров РФ Владимиром Путиным.
«Европейские лидеры, вероятно, не смогут присутствовать на запланированном на пятницу саммите Трампа и Путина на Аляске... На данный момент цель — обеспечить место за столом переговоров на Аляске президенту Украины Владимиру Зеленскому», — пишет Politico.
По информации газеты, идея о представительстве ЕС на встрече лидеров России и США формально остается в повестке, однако большинство дипломатов считают это маловероятным. В этих условиях главной задачей европейских стран стало обеспечение возможности для главы Украины принять участие в саммите или хотя бы донести свою позицию до участников переговоров.
Ранее CNN сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может находиться на Аляске в день, когда состоится встреча между главами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако в самих переговорах Зеленский принимать участия не будет, передает 360.ru. В администрации Белого дома допускают возможность участия украинского президента в отдельных мероприятиях, однако это может произойти только по завершении переговоров между Путиным и Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.