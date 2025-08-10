Убийство детей матерью в Екатеринбурге обросло слухами

Убийство произошло в Ленинском районе Екатеринбурга

Женщина, которая убила двоих детей и покончила с собой в Екатеринбурге, ранее работала в больнице Лесного, откуда ее якобы уволили со скандалом, рассказала знакомая погибшей. URA.RU рассказывает об этом и других слухах, которыми обросла трагедия.

«Она работала в начале 2000-х, мой муж вместе с ней работал. Примерно в 2005 году к ней на работу приехали сотрудники правоохранительных органов. Им поступил сигнал, что женщина якобы может быть причастна к коррупционному преступлению. Насколько я знаю, после этого ее уволили, был скандал», — сказала собеседница агентства.

Стала ли женщина фигурантом уголовного дела, доподлинно неизвестно. В картотеке суда Лесного информации нет.

Екатеринбурженка, убившая детей и покончившая с собой, оставила записку

Трагедия, о которой стало известно 10 августа, также обросла слухами. Жильцы дома так и не поняли, почему утром их разбудили сотрудники газовой службы. По одним сведениям, газовики проводили плановую проверку. Но некоторые считают иначе.

«Они были в квартире, где проживала семья. Спиливали трубы, думали, что есть утечка. О том, что у нас в доме произошла трагедия, нам сказали именно газовики. Разве полиция бы пустила их туда, если бы они пришли случайно с проверкой?» — сказал URA.RU сосед.

На месте ЧП среди силовиков обсуждалась версия, что женщина могла убить детей, вколов некий препарат. По данным URA.RU, вероятнее всего, она зарезала их, а потом свела счеты с жизнью. Женщина оставила предсмертную записку.

