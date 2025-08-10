Екатеринбурженка, убившая детей и покончившая с собой, оставила записку

Екатеринбурженка, которая убила двоих детей и покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
По его словам, в ней она сообщила, где хранит накопления и оставила коды от банковских карт. «Объяснений своему поступку она не оставила», — добавил собеседник агентства.
О трагедии стало известно утром 10 августа, когда мама женщины забила тревогу. Она не выходила на связь, тогда мама вызвала полицию. Те вскрыли квартиру и обнаружили три трупа: девятилетнего мальчика, трехлетней девочки и их матери. По предварительным данным, женщина зарезала детей, а после свела счеты с жизнью. Тела забрали на судмедэкспертизу.
Известно, что погибшая работала врачом-узистом. У нее большой опыт, пациенты восхищались ей. Но весной ее поведение изменилось. У женщина могла быть затяжная депрессия. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Подробнее о трагедии, — в нашем сюжете.
