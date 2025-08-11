В России пресекли крупную схему незаконной легализации мигрантов

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей, подозреваемых в незаконной легализации пяти тысяч мигрантов через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых местных жителей. Они подозреваются в организации незаконной миграции», — написала Иринга Волк в telegram-канале.
По предварительным данным, с 2023 года задержанные осуществляли фиктивную регистрацию иностранных граждан. Для этого они использовали учетные записи россиян на Едином портале государственных и муниципальных услуг, получая к ним доступ с помощью обмана. С их помощью злоумышленники от имени владельцев аккаунтов регистрировали мигрантов по реальным адресам в различных регионах страны, при этом один аккаунт позволял поставить на миграционный учет до 300 человек. Оперативники выявили около сотни взломанных аккаунтов, с помощью которых подозреваемые фиктивно регистрировали иностранцев.
Для поиска клиентов фигуранты создали и администрировали порядка 350 telegram-каналов, где предлагали услуги по легализации. Кроме того, они регулярно посещали места массового скопления иностранцев и предлагали помощь в оформлении документов. Стоимость услуги составляла около трех тысяч рублей с человека. По данным оперативников, за 2,5 года злоумышленники легализовали не менее пяти тысяч мигрантов, получив доход свыше 20 миллионов рублей.
В ходе обысков полицейские изъяли смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов, банковские карты, SIM-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 322.1 и 322.3 УК РФ (организация незаконной миграции и подделка документов). Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — запрет определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде.
