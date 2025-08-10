Рядом с легендарным природным парком «Оленьи ручьи» (Нижние Серги, Свердловская область) возведут холидей-парк «Аракай», включающий в себя кинотеатр, концертную площадку, арендные домики и другие места для отдыха. Об этом рассказал врио губернатора Денис Паслер.
«К 2029 году здесь планируется создание современной туристической инфраструктуры, включающей современные места размещения, пешеходные, велосипедные и лыжные трассы, кинотеатр под открытым небом, конгресс-холл, концертную площадку, верёвочный парк, спортивные и детские площадки», — написал Паслер в своем telegram-канале. «Аракай» находится в 110 километрах от Екатеринбурга.
В проект инвестировали более двух миллиардов рублей. Предполагается, что в новом парке появится более 300 рабочих мест. Реализацией проекта занимаются предприниматели и частные инвесторы.
