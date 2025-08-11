В аэропорту Саратова ввели ограничения

В аэропорту Саратова ограничили взлет и посадку самолетов
В аэропорту Саратова ограничили взлет и посадку самолетов

Саратовский аэропорт Гагарин временно ограничил работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. 

Саратовский аэропорт Гагарин временно ограничил работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. 
