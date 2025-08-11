Суд вынес приговор экс-командующему автобронетанковой службы за многомиллионную взятку

Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов приговорен к 8,5 годам лишения свободы и лишен воинского звания за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Суд признал собранные Главным военным следственным управлением СК РФ доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо срока заключения, Путилову запрещено занимать административно-распорядительные должности в органах государственной власти в течение шести лет после отбытия наказания, отмечается в telegram-канале СК РФ.
В ходе судебных разбирательств было установлено, что Путилов с 2023 по 2024 год получил от представителя индивидуального предпринимателя Чудинова взятку в размере 10 миллионов рублей. Деньги предназначались за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа. Как пояснили в СК РФ, «обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Путилова, при этом условия контракта не были выполнены, что привело к значительному ущербу для Министерства обороны Российской Федерации».
По данным следствия, в указанный период между государственным заказчиком и ИП Чудиновым были заключены многомиллионные соглашения на ремонт и обслуживание техники. Путилов, используя служебное положение, обеспечивал покровительство предпринимателю, что позволило ему не исполнять контрактные обязательства в полном объеме.
