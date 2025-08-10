10 августа 2025

Сотрудников пермской турфирмы судят за кражу миллионов по нацпроекту

С пермской турфирмы взыскивают более 17 млн рублей по делу о мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
В Свердловском районном суде Перми продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя и троих сотрудников туристической компании. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. 

«По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили свыше 18 млн рублей компенсаций по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Для этого они предоставили в уполномоченную организацию заведомо недостоверные сведения о фактически оказанных туристических услугах. В ходе расследования часть ущерба, причиненного федеральному бюджету, была возмещена», — уточняет прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Для полного восстановления средств прокурор Перми направил в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемых более 17 млн рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество фигурантов наложен арест. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения по гражданскому иску после вынесения приговора.

Издание Коммерсант-Прикамье уточняет, что речь идет о сотрудниках ООО «ТО Школа-Тур». Турфирма на рынке с 2019 года. Директором и владельцем общества является Эдуард Шипилов.

