Билеты в Пермский зоопарк оказались одними из самых доступных в стране

Билеты в новый Пермский зоопарк для взрослых стоят 400 рублей, а для для детей от 4 до 12 лет — 250 рублей. Тарифы на вход на сайте заведения указаны с учетом скидки 50%, которая действует, пока все животные не переедут в новый зоопарк. Но даже без дисконта полная стоимость билетов 800 и 500 рублей является одной из доступных в стране среди крупнейших зоопарков страны. Корреспондент URA.RU сравнил тарифы на вход в разных зоопарках России.
Самые крупные и дорогие
В топ-3 самых дорогих зоопарка входят Московский, Ярославский и Нижегородский. В столице билет для взрослых стоит 1,5 тысячи рублей, а для детей от 4 лет — 750 рублей. Московский зоопарк считается одним и старейших зоологических заведений не только в России, но и в мире. Его площадь — 22 гектара.
Ярославский зоопарк является самым большим в стране. Зверинец занимает территорию 120 гектаров. Взрослых пускают за 1,2 тысячи рублей, а детей от 4 лет — за 600 рублей.
В зоопарк Нижнего Новгорода билеты для взрослых стоят 1,1 тысячи рублей, а для детей от 5 лет — 700 рублей. На сайте учреждения сказано, что это первый частный зоопарк в стране. Его площадь — 7 гектаров. На территории расположен ботанический сад, вход в который оплачивается отдельно.
Билеты за 800 рублей
За 800 рублей взрослые могут посетить зоопарки в Тюмени и Санкт-Петербурга. Такая же стоимость билетов будет в Пермском зоопарке после переезда всех животных. Площадь нового Пермского зоопарка — 25 гектаров. По величине территории он занимает пятое место в стране. Зоопарки Тюмени и Санкт-Петербурга в несколько раз меньше — 0,5 и 7 гектаров соответственно.
В Тюменский зоопарк дети от 3 до 12 лет могут пройти за 600 рублей. Также рядом с зоопарком есть термальные источники, которые можно посетить за отдельную плату. В Ленинградский зоопарк билет для несовершеннолетних стоит 400 рублей, а дети до 7 лет проходят бесплатно.
Самые бюджетные
В Новосибирский и Ижевский зоопарки билеты для взрослых стоят по 600 рублей. Но в Новосибирске детский билет с 7 до 16 лет выйдет за 300 рублей. В Ижевске льготы делают детям с 5 до 17 лет, а билет стоит 200 рублей. Зоопарк в Новосибирске занимает площадь 64 гектаров и входит в топ-5 самых крупных в стране. Зоопарк в Ижевске намного меньше — 11 гектаров.
За 500 рублей взрослый может посетить зоопарк в Екатеринбурге. Детей с 5 до 18 лет пускают за 250 рублей. Площадь зоопарка — 2,7 гектара.
Самым бюджетным зоопарком оказался зверинец в Ростове-на-Дону. Билет для взрослых стоит 400 рублей, а для детей от 5 до 14 лет — 150 рублей. При этом зоопарк находится на территории размером 60 гектаров, и занимает четвертое место среди самых крупных в России.
