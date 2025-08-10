10 августа 2025

Как изменились цены на арбузы и дыни в Тюменской области

Арбузы подорожали в Тюменской области почти на 6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Арбузы подорожали на 5,6%
Арбузы подорожали на 5,6% Фото:

Стоимость арбузов и дынь за год в Тюменской области выросла на 5,6% и 0,9% соответственно. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».

«За минувший год цены на бахчу в Тюменской области показали следующую динамику: арбузы подорожали на 5,6%, достигнув 76,5 рублей за килограмм в сетевой рознице. Дыни подорожали на 0,9%, сейчас средняя цена — 114,4 рублей», — сообщили аналитики сервиса.

Стоимость фруктов была проанализирована в региональных торговых сетях. Сравнивались цены первой недели августа 2025 года к аналогичному периоду прошлого года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость арбузов и дынь за год в Тюменской области выросла на 5,6% и 0,9% соответственно. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр». «За минувший год цены на бахчу в Тюменской области показали следующую динамику: арбузы подорожали на 5,6%, достигнув 76,5 рублей за килограмм в сетевой рознице. Дыни подорожали на 0,9%, сейчас средняя цена — 114,4 рублей», — сообщили аналитики сервиса. Стоимость фруктов была проанализирована в региональных торговых сетях. Сравнивались цены первой недели августа 2025 года к аналогичному периоду прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...