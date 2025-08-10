Как изменились цены на арбузы и дыни в Тюменской области

Арбузы подорожали на 5,6%
Стоимость арбузов и дынь за год в Тюменской области выросла на 5,6% и 0,9% соответственно. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».
«За минувший год цены на бахчу в Тюменской области показали следующую динамику: арбузы подорожали на 5,6%, достигнув 76,5 рублей за килограмм в сетевой рознице. Дыни подорожали на 0,9%, сейчас средняя цена — 114,4 рублей», — сообщили аналитики сервиса.
Стоимость фруктов была проанализирована в региональных торговых сетях. Сравнивались цены первой недели августа 2025 года к аналогичному периоду прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!