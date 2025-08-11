Челябинцу в сто раз уменьшили счет за подключение к электричеству

Депутат Госдумы Валерий Гартунг добился для жителя Челябинской области стократного уменьшения платы за подключение к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Александр Церулик приобрел небольшой участок под индивидуальное жилищное строительство в поселке Саргазы Сосновского района. Но, чтобы начать строительство, надо было сначала подключить участок к электросети. Для этого Александр обратился в энергоснабжающую организацию. За подключение компания запросила с него 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Гартунга.
После этого Церулик написал жалобу Гартунгу. В итоге сумма была пересмотрена.
«Мои помощники сразу сказали, что счет явно завышен, и надо добиваться его пересмотра. Сначала написали в компанию — не помогло. Затем обратились в ФАС. Антимонопольщики возбудили административное дело о нарушении прав собственников. В результате, проблему удалось решить», — сообщил Валерий Гартунг.
Оценив масштаб грядущих неприятностей, энергоснабжающая компания сама вышла на заявителя и предложила ему новые условия. Вместо 1,6 млн рублей, с него запросили только 17 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!