Челябинцу в сто раз уменьшили счет за подключение к электричеству

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Гартунг добился пересмотра расценок за подключение к электричеству
Валерий Гартунг добился пересмотра расценок за подключение к электричеству Фото:

Депутат Госдумы Валерий Гартунг добился для жителя Челябинской области стократного уменьшения платы за подключение к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

«Александр Церулик приобрел небольшой участок под индивидуальное жилищное строительство в поселке Саргазы Сосновского района. Но, чтобы начать строительство, надо было сначала подключить участок к электросети. Для этого Александр обратился в энергоснабжающую организацию. За подключение компания запросила с него 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Гартунга.

После этого Церулик написал жалобу Гартунгу. В итоге сумма была пересмотрена.

«Мои помощники сразу сказали, что счет явно завышен, и надо добиваться его пересмотра. Сначала написали в компанию — не помогло. Затем обратились в ФАС. Антимонопольщики возбудили административное дело о нарушении прав собственников. В результате, проблему удалось решить», — сообщил Валерий Гартунг.

Оценив масштаб грядущих неприятностей, энергоснабжающая компания сама вышла на заявителя и предложила ему новые условия. Вместо 1,6 млн рублей, с него запросили только 17 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Валерий Гартунг добился для жителя Челябинской области стократного уменьшения платы за подключение к электросетям. Об этом сообщили в пресс-службе депутата. «Александр Церулик приобрел небольшой участок под индивидуальное жилищное строительство в поселке Саргазы Сосновского района. Но, чтобы начать строительство, надо было сначала подключить участок к электросети. Для этого Александр обратился в энергоснабжающую организацию. За подключение компания запросила с него 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Гартунга. После этого Церулик написал жалобу Гартунгу. В итоге сумма была пересмотрена. «Мои помощники сразу сказали, что счет явно завышен, и надо добиваться его пересмотра. Сначала написали в компанию — не помогло. Затем обратились в ФАС. Антимонопольщики возбудили административное дело о нарушении прав собственников. В результате, проблему удалось решить», — сообщил Валерий Гартунг. Оценив масштаб грядущих неприятностей, энергоснабжающая компания сама вышла на заявителя и предложила ему новые условия. Вместо 1,6 млн рублей, с него запросили только 17 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...