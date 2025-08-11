Как сложилась судьба «королевы Цыганского поселка», подсадившей Екатеринбург на героин

Наркоторговка Роза Бардинова-Оглы из Екатеринбурга после тюрьмы нянчит правнуков

12 августа 2025 в 08:56 Размер текста - 17 +

В большинстве особняков давно сменились собственники Фото: Илья Московец © URA.RU В 1990-х годах «Мама Роза» (урожденная Роза Бардинова-Оглы) стала одной из самых известных фигур в наркобизнесе на Урале. Ее имя ассоциировалось с героиновым потоком, который буквально захлестнул Екатеринбург. Бардинова долгие годы оставалась вне досягаемости закона, контролируя несколько точек сбыта и используя наркозависимых в качестве «рабочей силы». О том, как сложилась судьба «королевы Цыганского поселка», — в материале URA.RU. Героиновый поток Зависимые похищали золото и технику, после чего сдавали их «Маме Розе» в обмен на фитюльку с героином (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В начале 1990-х Цыганский поселок в Екатеринбурге превратился в эпицентр наркоторговли. Во главе стояла «Мама Роза», которая контролировала несколько точек сбыта — в частности, на переулках Ялтинский, 23 и Транзитный, 6. Масштабы ее деятельности поражали: по некоторым данным, через руки Бардиновой ежедневно проходило до 10 килограммов героина, что свидетельствует о колоссальном объеме наркотрафика, сосредоточенного в этом районе. В семейный бизнес были глубоко вовлечены ее ближайшие родственники. Ее дочь (также носит имя Роза) и сын Руслан по прозвищу «Червоня» играли ключевые роли в управлении наркотрафиком: сын занимался координацией работы распространителей, сбором выручки и контролем за дисциплиной среди подчиненных. Преступная деятельность «Мамы Розы» отличалась «кадровой политикой»: в качестве основной рабочей силы активно использовались наркозависимые. Эти люди, известные как «бегунки», осуществляли доставку товаров непосредственно покупателям. Оплата за их труд была двойственной: по завершении смены курьеры получали либо денежные средства, либо, что нередко было их основной мотивацией, очередную дозу наркотика. Помимо «бегунков», в торговые операции вовлекались и приезжие, чья роль заключалась в дежурстве у ворот или входов на точки сбыта, обеспечивая тем самым контроль и поток клиентов. Арест, суд и тюремный срок «Маме Розе» дали 11 лет тюрьмы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В начале 2000-х ситуация изменилась. К расследованию деятельности «Мамы Розы» подключился новый начальник отдела по борьбе с наркотиками Вадим Худорожков. Вместе с ФСБ, ОМОН и фондом «Город без наркотиков» была организована масштабная операция: дом Бардиновой в Сухом Логу взяли штурмом, обнаружив крупную партию героина. Во время задержания «Мама Роза» попыталась подкупить оперативников — сначала предложила 7 тысяч долларов сотрудникам ОБНОН, затем передала 3 тысячи долларов лично Худорожкову прямо в отделении полиции. Попытка не удалась: деньги были приобщены к делу, а сама Бардинова оказалась на скамье подсудимых. Во время судебного разбирательства Роза Бардинова-Оглы демонстрировала вызывающее поведение. Она требовала переводчика с цыганского языка, активно пыталась запугивать свидетелей и даже позволяла себе оскорблять адвокатов. Однако, несмотря на все эти попытки оказать давление и избежать ответственности, подобное поведение не помогло ей уйти от наказания. В 2002 году «Маму Розу» приговорили к 11 годам лишения свободы. Освобождение Женщина находится на пенсии и занимается воспитанием своих правнуков Фото: собеседник агентства Однако за решеткой она провела лишь шесть лет: после пересмотра дела и амнистии она вышла на свободу. Выйдя из колонии, Бардинова с семьей переехала в Кировград. В марте 2012 года в их новой квартире вновь прошел обыск: были изъяты золото, оружие, сотни мобильных телефонов и 50 граммов героина. Ответственность легла на жену сына Бардиновой — Оксану Горбунову. Семейный бизнес Бардиновых сопровождался личными трагедиями. Сын Розы «Червоня» с юности страдал наркозависимостью, неоднократно попадал в тюрьму, увлекался азартными играми. Во время одной из полицейских операций он даже отстреливался из охотничьего ружья. В итоге Руслан скончался от передозировки, долгое время болея СПИДом. Эти события, по словам близких, стали для Бардиновой серьезным ударом и поводом окончательно отказаться от прежней жизни. Сегодня, спустя более двадцати лет после громких арестов, «Мама Роза» живет спокойной жизнью пенсионерки. Она нянчится с внуками и правнуками — их у нее семь, помогает по хозяйству и избегает публичности. По словам родственников, Бардинова не поддерживает связей с прошлым окружением. Изменения в Цыганском поселке Цыганский поселок Екатеринбурга за два десятилетия сильно изменился. После ликвидации наркоторговли здесь больше не ведется незаконный бизнес — на месте бывших «точек» открылись магазины, часть домов выкупили предприниматели. По словам местных жителей, цыганских семей на пересечении Ялтинский — Транзитный осталось не более десяти, а сам район стал гораздо спокойнее. Хотя собственник на Транзитной 6 давно уже сменился, и новое поколение жильцов, возможно, даже не знает его прежней истории, для многих старожилов это здание навсегда останется 'Домом Мамы Розы' Фото: Илья Московец © URA.RU История «Мамы Розы» — это не только хроника становления и краха крупной наркогруппировки, но и отражение целой эпохи, когда преступность была неотъемлемой частью повседневной жизни крупных российских городов. Хотя пик героиновой эпидемии 90-х годов остался в прошлом, и Цыганский поселок Екатеринбурга изменился, приобретя новые черты, тени тех лет до сих пор простираются над судьбами людей. Эти последствия глубоко впечатались в жизни тех, кто лично столкнулся с жестоким лицом наркомании или чьи семьи были разорваны безвозвратными потерями близких из-за зависимости. URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм.

URA.RU занимает принципиальную и бескомпромиссную позицию в отношении употребления и распространения запрещенных веществ. Редакция напоминает, что подобные действия запрещены и преследуются по закону в соответствии с уголовным законодательством России. Агентство призывает своих читателей к ответственной гражданской позиции, выбору здорового образа жизни и неукоснительному соблюдению правовых норм.