Пропавшую месяц назад в Челябинской области женщину нашли мертвой

Тело погибшей было найдено в лесу
Тело погибшей было найдено в лесу

На юге Челябинской области нашли мертвой пропавшую месяц назад 76-летнюю Раису Мершиеву. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион Спас74». 

«В ходе прочеса местности и была обнаружена Раиса Яковлевна. К сожалению погибшей...», — сообщили волонтеры в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте». 

Пожилая женщина пропала 16 июля. Она ушла в лес из села Некрасово Карталинского района, но домой так и не вернулась. Все это время 76-летнюю женщину искали полицейские и волонтеры. «Бабушка свернула и подложила под голову одежду. Скорее всего, умерла во сне», — сообщили очевидцы, пишет «Верстов. Инфо». 

