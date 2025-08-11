Пропавшую месяц назад в Челябинской области женщину нашли мертвой

На юге Челябинской области нашли мертвой пропавшую месяц назад 76-летнюю Раису Мершиеву. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион Спас74».
«В ходе прочеса местности и была обнаружена Раиса Яковлевна. К сожалению погибшей...», — сообщили волонтеры в официальной группе поискового отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Пожилая женщина пропала 16 июля. Она ушла в лес из села Некрасово Карталинского района, но домой так и не вернулась. Все это время 76-летнюю женщину искали полицейские и волонтеры. «Бабушка свернула и подложила под голову одежду. Скорее всего, умерла во сне», — сообщили очевидцы, пишет «Верстов. Инфо».
