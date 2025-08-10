В ХМАО установили суточные нормы вылова речной рыбы

В Югре определены ограничения по количеству рыбы, которую можно выловить за день. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО.
«Для граждан, осуществляющих любительское рыболовство в пределах региона, действуют ограничения по вылову. Суточная норма добычи составляет: тугун и хариус сибирский — 3 кг, язь, щука, налим, судак — 10 кг, окунь, плотва, елец, карась — 30 кг, пелядь и сиг-пыжьян — по 5 кг», — рассказал и.о. директора департамента Алексей Зорин на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В округе действуют несколько видов рыболовства — промышленное, традиционное и любительское. Суточные нормы установлены только для любительской ловли и не применяются, если для определенного вида рыб введен постоянный или временный запрет.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость трофейной рыбалки в Югре с самыми дорогими гидами может доходить до 40-60 тысяч рублей за день. Профессиональные рыбаки помогают ловить, например, огромных щук в 10-18 килограммов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!