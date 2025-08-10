10 августа 2025

В ХМАО установили суточные нормы вылова речной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО за сутки можно выловить не более десяти килограмм щуки
В ХМАО за сутки можно выловить не более десяти килограмм щуки Фото:

В Югре определены ограничения по количеству рыбы, которую можно выловить за день. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО.

«Для граждан, осуществляющих любительское рыболовство в пределах региона, действуют ограничения по вылову. Суточная норма добычи составляет: тугун и хариус сибирский — 3 кг, язь, щука, налим, судак — 10 кг, окунь, плотва, елец, карась — 30 кг, пелядь и сиг-пыжьян — по 5 кг», — рассказал и.о. директора департамента Алексей Зорин на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В округе действуют несколько видов рыболовства — промышленное, традиционное и любительское. Суточные нормы установлены только для любительской ловли и не применяются, если для определенного вида рыб введен постоянный или временный запрет.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость трофейной рыбалки в Югре с самыми дорогими гидами может доходить до 40-60 тысяч рублей за день. Профессиональные рыбаки помогают ловить, например, огромных щук в 10-18 килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре определены ограничения по количеству рыбы, которую можно выловить за день. Об этом URA.RU сообщили в департаменте промышленности ХМАО. «Для граждан, осуществляющих любительское рыболовство в пределах региона, действуют ограничения по вылову. Суточная норма добычи составляет: тугун и хариус сибирский — 3 кг, язь, щука, налим, судак — 10 кг, окунь, плотва, елец, карась — 30 кг, пелядь и сиг-пыжьян — по 5 кг», — рассказал и.о. директора департамента Алексей Зорин на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В округе действуют несколько видов рыболовства — промышленное, традиционное и любительское. Суточные нормы установлены только для любительской ловли и не применяются, если для определенного вида рыб введен постоянный или временный запрет. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость трофейной рыбалки в Югре с самыми дорогими гидами может доходить до 40-60 тысяч рублей за день. Профессиональные рыбаки помогают ловить, например, огромных щук в 10-18 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...