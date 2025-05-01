В ХМАО для рыбаков вводят особые ограничения

В ХМАО вводятся ограничения на рыбалку в период нереста. Информация об этом опубликована на сайте Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.
«В период весеннего ограничения добычи запрещается использовать сетные орудия рыболовства всех модификаций и видов. <…> Запрещается иметь на борту судна, рыболовных участках орудия добычи, применение которых в данном районе или в данный период времени запрещено», — следует из сообщения.
Для вылова запрещены такие виды биоресурсов, как: осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, чир. Во время рыбалки с берега донной или поплавочной удочкой также действуют суточные нормы:
- Тугун: 3 кг;
- Хариус сибирский: 3 кг;
- Язь, щука, налим, судак (суммарно): 10 кг;
- Окунь, плотва, елец, карась (суммарно): 30 кг;
- Пелядь (сырок): 5 кг;
- Сиг-пыжьян: 5 кг.
Ограничения на добычу биоресурсов продлятся до 31 мая в реках Обь и Иртыш с их притоками и пойменными системами. А в реке Конда от устья до Кондинского сора и в самом Кондинском соре — до 30 июня.
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