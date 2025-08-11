Ученые Пермского Политеха: излучение гибридных авто из Китая опасно для здоровья

Ученый ПНИПУ Щелудяков: излучение гибридных авто из Китая опасно для здоровья
Электромобиль может быть опасен
Электромобиль может быть опасен

Электромагнитные поля, которые излучают машины с электродвигателями, могут провоцировать канцерогенные заболевания, различные неврологические нарушения и депрессии. Об этом заявили ученые Пермского Политеха (ПНИПУ). По их данным, излучение китайских гибридных авто превышает безопасные нормы в восемь раз.

«Мы провели исследование по измерению значений магнитного и электрического поля в гибридном авто в разных режимах: при разгоне, при торможении и без движения. Наибольшие показатели были зафиксированы при разгоне — напряженность электрического поля достигала 200 В /м, что в восемь раз выше безопасного предела. При торможении излучение также оставалось высоким — 50–100 В /м. В состоянии покоя уровни снижались до 0–10 В /м, что соответствует норме», — рассказал директор института дорожного строительства и транспорта ПНИПУ, кандидат технических наук Алексей Щелудяков.

По мнению экспертов ПНИПУ, существующие системы электромагнитной защиты в гибридных автомобилях требуют доработки. Например, можно применять специальные экранирующие материалы для высоковольтных компонентов, а также разработать новые фильтры электромагнитных помех.

