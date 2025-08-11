Свердловчанин выиграл 12 миллионов, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в лотерею более 12 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Приз ждет своего обладателя (архивное фото)
Приз ждет своего обладателя (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл более 12 миллионов рублей, но еще не знает о своей удаче. Подробности очередного выигрыша среди уральцев URA.RU сообщили в компании «Столото». 

«8 августа в 142347-м тираже лотереи „Спортлото „5 из 36“ был разыгран приз в размере 12 683 895 рублей. Победителем стал житель Свердловской области. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он или она пока не знает о своем везении“, — объяснили представители компании.

Пока лишь известно, что везунчик купил счастливый билет всего за 70 рублей в мобильной версии сайта «Столото». Он угадал все числа в первом поле билета: 31, 12, 17, 9, 25. 

© Служба новостей «URA.RU»
