ВС РФ разнесли склад с украинскими дронами

Российские войска нанесли поражение складам и местам дислокации ВСУ
Российские войска нанесли поражение складам и местам дислокации ВСУ
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации состава ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

«Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными армиями и артиллерийскими группировками вооруженных сил Российской Федерации нанесла поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и складам боеприпасов ВСУ», — говорится в telegram-канале ведомства. Также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 регионах

В сводке ведомства сообщается что с начала спецоперации было уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 76 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов. Кроме того, уничтожено более 24 тысяч танков и других боевых бронированных машин, около 30 тысяч орудий боевых машин реактивных систем залпового огня, полевой артиллерии и минометов, а так же 39 500 единиц специальной военной автомобильной техники.

