В Екатеринбурге ребенок выпал с шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло на Ботанике
ЧП произошло на Ботанике Фото:

В Екатеринбурге, по предварительным данным, с шестого этажа дома на Родонитовой выпал ребенок. Малыш выжил, сообщил источник URA.RU в оперативных службах.

«Предварительно, выпала девочка, ей около трех лет. Ее забрали медики, она в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. «Информация поступила в ОП-12. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге, по предварительным данным, с шестого этажа дома на Родонитовой выпал ребенок. Малыш выжил, сообщил источник URA.RU в оперативных службах. «Предварительно, выпала девочка, ей около трех лет. Ее забрали медики, она в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. «Информация поступила в ОП-12. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...