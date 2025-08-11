ЧП произошло на Ботанике
В Екатеринбурге, по предварительным данным, с шестого этажа дома на Родонитовой выпал ребенок. Малыш выжил, сообщил источник URA.RU в оперативных службах.
«Предварительно, выпала девочка, ей около трех лет. Ее забрали медики, она в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. «Информация поступила в ОП-12. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!