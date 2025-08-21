Знаменитости, фестивали и праздничные локации: что будет на Дне города Ноябрьска

Ноябрьск отпразднует свое 50-летие 30 и 31 августа. Ко Дню города запланировано множество мероприятий, подарков и праздничных пространств. Среди них концерт популярной рок-группы The Hatters, гастрономический фестиваль «Клюква-2025» и семь тематических локаций. О том, чего ждать горожанам от праздника — в материале URA.RU.
«Клюква-2025»
В Ноябрьске в рамках празднования Дня города пройдет гастрономический фестиваль «Клюква-2025». Он будет организован на площадке природно-этнографического комплекса «Нум». Мероприятие продлится оба дня.
На фестивале 30 августа жители и гости города смогут посетить три гастроплощадки с мастер-классами и дегустацией блюд: «Вкус России» под руководством бренд-шефа Романа Чемеренко, «Вкус Севера» под руководством шеф-повара Светланы Рожко, а также «Юбилей у друзей» — от постоянных партнеров, шеф-поваров Милана Умичевича и Слободана Ездимировича. Кроме того, нябрян ожидает кондитерский перформанс «Юбилейный торт» и творческая программа «Ноябрьску посвящается!», на которой состоится церемония официального открытия фестиваля, концерт кавер-группы «Самолет Бэнд», интерактивная программа и диджей-сет от DJ Samson.
На второй день «Клюквы-2025» — 31 августа — гостей ждет конкурс-фестиваль молодых шеф-поваров «Шеф. Старт». Его участниками конкурса стали молодые повара, студенты профильных вузов, рестораторы и сотрудники предприятий общественного питания. В жюри же вошли независимые эксперты и приглашенный шеф-повар Тимур Устинов — победитель третьего сезона телешоу «Молодые ножи».
Помимо этого, программа включает образовательный лекторий «Бизнес на сковородке», интерактивную кулинарную зону «Кто как варит» и конкурс «Кислые игры». Для ноябрян подготовлены мастер-классы, дегустации и еще один диджей-сет DJ Samson.
Оба дня дополнительно можно будет посетить гастрономическую площадку «Теплый Север», кулинарный интерактив «Вкусное искусство», мастерскую «Столярные традиции Севера» и юбилейную кофейню «Кофе по-ненецки». Также запланирована продажа сувенирной продукции, кондитерских изделий и северных дикоросов.
Фестиваль уличной культуры
Также в Ноябрьске 30 августа пройдет фестиваль уличной культуры «Уличная классика». Он начнется в 12:00 на улице 40 лет Победы. В программе запланированы соревнования и показательные выступления по скейтбордингу, BMX и кикскутерингу, конкурс граффити, диджей-зона, а также состязания по брейкингу. Кроме того, для гостей подготовлены интерактивные фотозоны, образовательные мастер-классы и другие тематические активности.
Помимо этого, в день города запланировано проведение Всероссийского фестиваля «Богатырские игры на Ямале». Пока о его программе и участниках ничего не известно.
Память о погибших в Великой Отечественной войне
В даты юбилея Ноябрьска — и 30, и 31 августа — на улице Ленина пройдут мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне. Одним из них станет патриотическая акция «Судьба солдата». В ее рамках горожанам представят интерактивные выставки, экспозиции редких находок из поисковых экспедиций и тематические инсталляции, посвященные памяти павших героев.
В программу также включены интерактив «Музей в чемодане», где собраны уникальные артефакты с мест боев, и фотозона «Привал» с экспозицией военной техники. Для любителей техники и истории будет действовать демонстрационный полигон радиоуправляемой военной техники. Кроме того, для ноябрян организуют иммерсивный театр «Живые статуи» и три отдельные экспозиции, посвященные советско-финской, Великой Отечественной войне и войне с Японией.
Кто будет выступать на Дне города
Рок-группа The Hatters выступит на праздновании Дня города в Ноябрьске 30 августа. Дворец культуры и кино «Русь» еще в мае объявил конкурс на поиск подрядчика, который обеспечит организацию визита артистов и выполнение бытовых требований коллектива. Победителю конкурса предстояло приобрести авиабилеты для группы, обеспечить их трансфер автобусом до Сургута и обратно, а также предоставить автомобиль представительского класса для передвижения артистов во время пребывания в Ноябрьске. В числе дополнительных требований — питание, проживание в гостинице и подготовка гримерки. Удалось ли все организовать — пока неизвестно.
Кроме того, ожидается и выступление местной музыкальной группы «Лунный свет» под руководством Екатерины Падиаровой. Сумма контракта составила 1 450 000 рублей за 60 минутный концерт. В репертуаре группы каверы на популярные композиции российских и зарубежных звезд, авторские песни и гимн Ноябрьска.
После окончания концертов будет запущен салют. Он ознаменует окончание праздника.
Какие локации будут на юбилее Ноябрьска
Ко Дню города запланировано множество мероприятий, подарков и праздничных пространств, тематикой которых станут история, люди и их судьбы. Власти уже определили с рядом локаций, но не перестают их постоянно улучшать, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Пока известно о семи:
- «Город мастеров» — предприятия Ноябрьска смогут представить себя, своих сотрудников, производимые товары и способ их производства;
- «Город спорта» — здесь пройдут состязания по силовому экстриму, а также выступят лучшие спортсмены;
- «Город молодежи» — будут организованы интересные площадки и мероприятия для молодежи;
- «Город арт» — лучшие художники Ноябрьска смогут представить свои работы, а горожане сфотографироваться с ними;
- «Город истории» — здесь можно будет подробно узнать о появлении Ноябрьска, его первопроходцах, а также посмотреть на старые снимки;
- «Город героев» — будут приглашены ветераны боевых действий, рассказана история о подвигах;
- "Город профессий» — предприятия смогут рассказать юным горожанам о своей работе, а также помогут трудоустроиться тем, кого заинтересует профессия.
Все локации будут расположены либо в самом ПКиО «Ноябрьск парк», либо рядом с ним. Также там организуют торговые павильоны, где предприниматели смогут представить свои товары.
Как украсят город к празднику
Для создания праздничной атмосферы на улицах установят 142 декоративных элемента общей стоимостью 45 миллионов рублей. В числе праздничных элементов будут декоративные консоли, специально разработанные конструкции, флаговые композиции и фотозоны. Все украшения разместят на ключевых улицах, вблизи мест проведения основных мероприятий и на маршрутах следования гостей.
