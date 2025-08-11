В Челябинске отправлены под суд три мошенницы с выплатами многодетным семьям

В Челябинске отправлены под суд три мошенницы, которые похитили выплаты многодетным семьям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней директора коммерческой организации и двух местных жительниц 37 и 39 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что с октября 2022 года по февраль 2023 года риелтор и ее подельница похитили 450 тысяч рублей, которые были выделены из федерального бюджета многодетной семье. Они оформили договор между сожителем риелтора и многодетной мамой на покупку участка, в результате матери выделили средства соцподдержки, которые получили другие люди. Примерно в это же время риелтор с другой подельницей похитили 395 тысяч рублей у другой многодетной матери, используя ту же схему.
Имущество трех обвиняемых арестовано, в список попали квартира ценой более 3,5 миллионов рублей и пять объектов недвижимости стоимостью более 580 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!