Пермская телебашня отметит памятную дату праздничной подсветкой

РТРС: Пермская телебашня будет украшена праздничной подсветкой 13 августа
© Служба новостей «URA.RU»
Огни зажгут 13 августа с 22:00 до 00:00
Огни зажгут 13 августа с 22:00 до 00:00 Фото:

С 22:00 13 августа и до полуночи Пермская телевизионная башня будет украшена специальной праздничной подсветкой. Таким образом филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) отметит 24-ю годовщину со дня основания организации.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» была учреждена в 2001 году указом президента РФ. Цифровая телесеть РТРС считается крупнейшей в мире. Благодаря работе региональных филиалов и тысячам передающих станций обеспечивается стабильное и качественное предоставление цифрового телевидения и радиовещания по всей России. За трансляцию теле- и радиопрограмм на территории Пермского края отвечает филиал РТРС «Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр», — уточнили URA.RU в пресс-службе филиала РТРС.

Ранее URA.RU писало о  том, что телебашня в Перми меняла цвет в честь июньских праздников. Подсветку включали в День России и День города.

© Служба новостей «URA.RU»
