Паслер определился, кого отправит в Совфед после своей победы на выборах

Представителем Свердловской области в Совете Федерации в случае победы Дениса Паслера на выборах губернатора в сентябре с вероятностью 99% станет действующий сенатор Виктор Шептий. Два осведомленных источника URA.RU рассказали, что глава региона уже провел консультации с Шептием по этому поводу и поддержал именно его кандидатуру.
«Вопрос решен. 99,9%, что Шептий останется в Совфеде», — рассказал один из собеседников. По правилам, каждый кандидат в губернаторы называет трех человек, кого в случае своей победы он делегирует в Совет Федерации. Как ранее сообщало URA.RU, среди других кандидатов на выдвижение в сенат от Паслера — спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Выбрать он должен только одного.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Помимо Паслера в них участвуют депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
