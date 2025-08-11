Bloomberg: Зеленский переживает за последствия встречи Путина и Трампа

Зеленский не хочет утратить территории по итогам встречи Путина и Трампа, пишет Bloomberg
Зеленский не хочет утратить территории по итогам встречи Путина и Трампа, пишет Bloomberg

Украинское руководство вместе с европейскими лидерами активно разрабатывает план действий на случай переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на Аляске. Об этом пишет издание Bloomberg. 

«Зеленский и европейские лидеры проводили лихорадочные раунды виртуальных встреч, чтобы разработать стратегию перед саммитом Трампа с Путиным и избежать ситуации, когда Украина будет вынуждена признать значительные потери своей территории на востоке», — пишет агентство. В Киеве опасаются, что итоги встречи могут привести к утрате значительной части восточных территорий страны.

О планах встречи сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп намерены сосредоточиться на вопросах долгосрочного мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщал, что известие о предстоящей встрече Путина и Трампа стало неожиданностью для Киева и европейских лидеров, вызвав у них обеспокоенность и попытки сформировать коалицию для влияния на переговоры. Кремль и Белый дом подтвердили, что саммит пройдет 15 августа на Аляске, и его основной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

