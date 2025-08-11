Звезда «Девятой роты» Смольянинов* не стал платить за ипотеку и остался без машины

Российский актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), известный по ролям в фильмах «9 рота», «Жара» и «Елки», перестал платить за ипотеку. Кроме того, у артиста имеются неоплаченные штрафы. В результате судебные приставы забрали его автомобиль в счет погашения долгов. Об этом пишет telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники.
«„Мазду СX-5“ Смольянинова забрали 9 августа с улицы Генерала Тюленева. Машину отвезли на спецстоянку — в дальнейшем ее реализуют с целью погашения штрафов, которых у Смольянинова набралось почти на 200 тысяч (и еще около 100 тысяч за просрочку по ипотеке)», — говорится в сообщени Baza.
Сам актер уже давно не управляет автомобилем. В последнее время транспортным средством пользовалась его мать. Сообщается, что в марте этого года произошла авария, в результате которой передняя часть машины получила серьезные повреждения.
Ранее стало известно, что Смольянинов покинул Россию в феврале 2022 года, осудив спецоперацию на Украине. После этого, по словам артиста, началось его постепенное исключение из профессиональных проектов. Актер поделился, что его перестали приглашать на роли по разным причинам. Сейчас Смольянинов живет в США. В начале 2023 года на него завели уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Причиной этому стало интервью актера одному из западных СМИ. В беседе он выразил готовность вступить в вооруженный конфликт на стороне Украины.
*Артур Смольянинов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
