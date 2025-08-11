Ведущую «Дома-2» Бородину обокрали в Европе

Ксения Бородина стала жертвой воров в итальянском аэропорту
Телеведущая и актриса Ксения Бородина, известная по проекту "Дом-2", стала жертвой воров: в итальянском аэропорту у телезвезды украли телефон. Об этом Бородина рассказала в своих соцсетях.

«В Италии произошла неприятная ситуация, там же воруют на каждом шагу <...> Так вот в аэропорту телефона не стало, в какой момент это произошло не ясно <...> Поэтому в Милане и Венеции со своих сумок глаз не спускайте", — рассказала Бородина. Телеведущая также возмутилась работой итальянской полиции и их отношением к безопасности граждан.

Телезвезда отдыхала в Италии со своим супругом Николаем Сердюковым. По словам Бородиной, несмотря на неприятный инцидент с телефоном, они с мужем остались довольны отдыхом и получили множество положительных эмоций.

