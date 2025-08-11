В Литве нашли россиянина, спрыгнувшего с транзитного поезда

Гражданин России, который в июле покинул транзитный пассажирский поезд калининградского направления на территории Литвы, задержан в третьей стране. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Литвы.
«Мы располагаем лишь первичной информацией о том, что спрыгнувший с поезда россиянин задержан, но в другой стране», — сказала генпрокурор Литвы Нида Грунсене. Ее цитирует ТАСС.
Местонахождение россиянина известно правоохранительным органам, однако его не раскрывают в интересах следствия. Поиск занял почти полтора месяца: мужчину обнаружили 1 августа. Инцидент произошёл 17 июня на подъезде к контрольно-пропускному пункту в Кибартай.
За 25 минут до прибытия проводники поезда, следовавшего из Адлера в Калининград, заметили открытую дверь в одном из вагонов и отсутствие одного пассажира. Им оказался 20-летний Данила Мухаметов из Башкирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.