Скоро сезон: корреспонденты URA.RU попробовали обновить лед в «Уральской молнии»

Корреспонденты URA.RU проверили на себе, как проходит процесс полной заливки льда на крытой арене. Такие работы проводят один раз в год — за сезон поверхность повреждается, и если не менять лед регулярно, то он может стать пористым и потерять прочность.
В первый день работ на бетонное покрытие наносили тонкий слой воды. Вода перед этим проходит многоступенчатую очистку и охлаждение до необходимой температуры прямо в ледовом дворце. Для заливки использовали шланг с плоской насадкой, равномерно распределяющей поток по поверхности.
Работы начались почти за месяц до даты открытия массовых катаний. Первые запланированы на 22 августа.
Когда основа полностью замерзла, через несколько дней на нее нанесли разметку площадки. Это линии, круги и точки, необходимые для катания проведения соревнований, а также элементы тренировочного манежа и сеток.
Завершающий этап — полировку — выполняли в отдельный день. В «Уральской молнии» есть несколько видов машин для «глянцевания»: малая и большая.
Мы выходили на лед на большой — ледовом комбайне, который срезает несколько миллиметров старого слоя, убирает крошку и грязь, а затем подает небольшое количество горячей воды для заполнения трещин. В задней части машины установлено «полотенце», которое равномерно распределяет влагу по всей поверхности.
В результате на арене появляется ровное и глянцевое покрытие, готовое к эксплуатации в новом сезоне.
