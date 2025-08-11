Баку и Ереван официально отказываются от территориальных претензий друг к другу

МИД Армении и Азербайджана опубликовали полный текст мирного соглашения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект мирного соглашения опубликован на сайтах МИД Баку и Еревана
Проект мирного соглашения опубликован на сайтах МИД Баку и Еревана Фото:

Азербайджан и Армения обнародовали содержание парафированного в Вашингтоне мирного соглашения. Об этом следует из информации, опубликованной на сайтах МИД двух этих стран.

Всего в документе обозначено 17 положений. В первой статье документа указывается, что Ереван и Баку взаимно признают друг друга в пределах границ, существовавших между союзными республиками Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.

В документе официально зафиксирован отказ Армении и Азербайджана от размещения на общей границе военных контингентов третьих государств. Кроме того, стороны берут на себя обязательство не использовать силу в отношениях друг с другом.

Также сообщается, что после ратификации стороны устанавливают друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций. Азербайджан и Армения создают двустороннюю Комиссию для контроля за реализацией соглашения.

Договоренности по 17 статьям мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном были достигнуты еще в марте. Однако детали этого документа ранее не разглашались. 8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президентов США, Армении и Азербайджана — Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой стороны парафировали соглашение. При этом точные сроки его подписания пока остаются неизвестными. Однако главред газеты The California Courier Арут Сасунян сообщил, что заключенный в Вашингтоне мирный договор между странами не имеет юридической силы. По его словам, «было подписано коммерческое соглашение по поводу коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью, но ничего касательно военной сферы», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Азербайджан и Армения обнародовали содержание парафированного в Вашингтоне мирного соглашения. Об этом следует из информации, опубликованной на сайтах МИД двух этих стран. Всего в документе обозначено 17 положений. В первой статье документа указывается, что Ереван и Баку взаимно признают друг друга в пределах границ, существовавших между союзными республиками Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий. В документе официально зафиксирован отказ Армении и Азербайджана от размещения на общей границе военных контингентов третьих государств. Кроме того, стороны берут на себя обязательство не использовать силу в отношениях друг с другом. Также сообщается, что после ратификации стороны устанавливают друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций. Азербайджан и Армения создают двустороннюю Комиссию для контроля за реализацией соглашения. Договоренности по 17 статьям мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном были достигнуты еще в марте. Однако детали этого документа ранее не разглашались. 8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президентов США, Армении и Азербайджана — Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой стороны парафировали соглашение. При этом точные сроки его подписания пока остаются неизвестными. Однако главред газеты The California Courier Арут Сасунян сообщил, что заключенный в Вашингтоне мирный договор между странами не имеет юридической силы. По его словам, «было подписано коммерческое соглашение по поводу коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью, но ничего касательно военной сферы», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...