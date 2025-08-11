Азербайджан и Армения обнародовали содержание парафированного в Вашингтоне мирного соглашения. Об этом следует из информации, опубликованной на сайтах МИД двух этих стран.
Всего в документе обозначено 17 положений. В первой статье документа указывается, что Ереван и Баку взаимно признают друг друга в пределах границ, существовавших между союзными республиками Советского Союза, а также подтверждают отсутствие взаимных территориальных претензий.
В документе официально зафиксирован отказ Армении и Азербайджана от размещения на общей границе военных контингентов третьих государств. Кроме того, стороны берут на себя обязательство не использовать силу в отношениях друг с другом.
Также сообщается, что после ратификации стороны устанавливают друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций. Азербайджан и Армения создают двустороннюю Комиссию для контроля за реализацией соглашения.
Договоренности по 17 статьям мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном были достигнуты еще в марте. Однако детали этого документа ранее не разглашались. 8 августа в Вашингтоне состоялась встреча президентов США, Армении и Азербайджана — Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой стороны парафировали соглашение. При этом точные сроки его подписания пока остаются неизвестными. Однако главред газеты The California Courier Арут Сасунян сообщил, что заключенный в Вашингтоне мирный договор между странами не имеет юридической силы. По его словам, «было подписано коммерческое соглашение по поводу коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью, но ничего касательно военной сферы», передает RT.
