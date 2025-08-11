Пермский экс-чиновник получил статусный пост в структуре, созданной племянником Путина

В Перми открыли подразделение Комитета поддержки Владимира Путина
Бывший депутат пермской гордумы и экс-глава Свердловского района города Александр Филиппов возглавил региональное подразделение Всероссийского комитета поддержки Путина. Об этом сообщили источники URA.RU в политэлитах. Эта структура создана предпринимателем, двоюродным племянником главы государства Романом Путиным.

Сам Филиппов подтвердил факт назначения. «В ближайшее время определимся с планами», — отметил он. По данным источников, пока Комитет в Прикамье планирует проведение социальных и спортивных мероприятий разного уровня.

Комитет поддержки Путина — недавно созданная структура. Он нацелены на поддержку главы государства. Роман Путин приезжал на открытие свердловского подразделения в Екатеринбург.

В манифесте на сайте Комитета говорится, что это организация содействия развитию регионов России. Она нацелена на «развитие страны, поддержку идеологии государственности и патриотизма, а также на сплочение нашего общества». Судя по сайту Комитета, территориальные подразделения у него есть всего примерно в 10 регионах. «Для Филиппова попадание в такую статусную структуру — серьезный бонус накануне больших выборов 2026 года», — считают инсайдеры.

