Избирком ХМАО снял с выборов кандидатов, скрывших судимости

Окружная избирательная комиссия аннулировала регистрацию трех кандидатов на муниципальных выборах, уличенных в сокрытии судимостей. Один из кандидатов был судим за особо тяжкое преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома ХМАО.
«Кандидаты не указали информацию о судимостях. Особо вопиющий случай — кандидат от „Новых людей“ в думу Советского. Кандидат скрыл непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, где не истек 15-летний срок давности», — заявили в комиссии. Речь идет о Екатерине Черняк, выдвинутой в Совет депутатов поселения Советский.
Сняты также кандидат от КПРФ в думу Мегиона Замир Рамазанов, который не указал одну из двух судимостей и претендент от «Справедливой России — За Правду» на пост главы сельского поселения Сытомино Сергей Любивый. Он скрыл одну из трех судимостей.
