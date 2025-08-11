Избирком ХМАО снял с выборов кандидатов, скрывших судимости

Избирком ХМАО аннулировал регистрацию трех кандидатов на выборы
Избирком ХМАО аннулировал регистрацию трех кандидатов на выборы

Окружная избирательная комиссия аннулировала регистрацию трех кандидатов на муниципальных выборах, уличенных в сокрытии судимостей. Один из кандидатов был судим за особо тяжкое преступление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе избиркома ХМАО.

«Кандидаты не указали информацию о судимостях. Особо вопиющий случай — кандидат от „Новых людей“ в думу Советского. Кандидат скрыл непогашенную судимость за особо тяжкое преступление, где не истек 15-летний срок давности», — заявили в комиссии. Речь идет о Екатерине Черняк, выдвинутой в Совет депутатов поселения Советский.

Сняты также кандидат от КПРФ в думу Мегиона Замир Рамазанов, который не указал одну из двух судимостей и претендент от «Справедливой России — За Правду» на пост главы сельского поселения Сытомино Сергей Любивый. Он скрыл одну из трех судимостей.

