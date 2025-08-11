В Перми готовятся маштабные изменения в транспортной инфраструктуре. В городе ведутся строительство и реконструкция сразу нескольких крупных объектов. Среди них — третий мост через Каму, улица Крисанова, новые путепроводы на улице Карпинского и шоссе Космонавтов, трасса ТР-53. Власти обещают улучшение транспортной доступности районов и сокращение пробок. Как будут выглядеть ключевые дорожные объекты Перми уже совсем скоро — в фотогалерее URA.RU.
Улица Крисанова
Строительство улицы Крисанова осуществляется в два этапа. В рамках первого этапа провели реконструкцию шоссе Космонавтов от улицы Мильчакова до улицы Плеханова и построили двухуровневую развязку на пересечении с улицей Столбовой. Второй этап предусматривает продление улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, строительство моста через реку Данилиху и прокладку трамвайных путей. Окончание всех работ запланировано на третий квартал 2025 года.
Улица Карпинского
Проект реконструкции улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов предусматривает обновление моста над железной дорогой. Проезжую часть здесь расширят с двух до шести полос, а трамвайные пути отделят от автомобильной дороги.
Путепровод на шоссе Космонавтов
Реконструкция путепровода на шоссе Космонавтов входит в четвертый этап возведения улицы Строителей. В него также включено строительство новой дороги. Первый отрезок улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Вишерской построили в 2021 году. Второй этап, охватывающий участок от улицы Вишерской до улицы Зои Космодемьянской и путепровод через железнодорожные пути, завершили в 2023 году. Работы по третьей очереди, предусматривающие строительство участка от улицы Зои Космодемьянской до улицы Малкова с путепроводом над улицей Локомотивной, закончили в 2024 году.
Трасса ТР-53
Строительство трассы проходит в четыре этапа. В рамках первого завершено продление улицы Уинской, возведение моста через Иву и транспортной развязки. Второй этап предусматривает прокладку участка от развязки на улице Уинской до моста через реку Чикулайку с созданием дополнительных проездов. В рамках третьего этапа осуществляется строительство дороги от реки Чикулайки до улицы Целинной, реконструкция улицы Лядовской и создание кольцевой развязки. Финальный, четвертый этап охватывает участок от улицы Целинной до улицы Соликамской с возведением развязки на пересечении с улицей Соликамской.
Третий мост через Каму
Строительство моста будет реализовано в шесть этапов. В 2024 году начались работы по первому этапу, в рамках которого на площади Гайдара расширяют кольцевую развязку. На втором этапе проект предусматривает непосредственное возведение моста, который соединит улицы Окулова и Борцов Революции. Со стороны левого берега на въезде будет сооружена развязка в форме восьмерки.
Третий этап предполагает прокладку дороги от улицы Борцов Революции до улицы Жукова, а также реконструкцию части улицы Спешилова. На пересечении улиц Докучаева, Дружбы, Спешилова и Якутской планируется устройство новой развязки. Четвертый этап включает реконструкцию перекрестка улиц Луначарского, Екатерининской и Плеханова. На пятом этапе построят эстакаду на площади Гайдара. В конце проведут реконструкцию трамвайных путей на пересечении улиц Окулова, Дзержинского и Хохрякова.
