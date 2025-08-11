Тема и дата выхода выпуска в эфир неизвестны
Жители Тюмени увидели в районе Лесобазы участника «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. Местные telegram-каналы сообщают, что знаменитость приехала в город для съемок эпизода шоу.
«В Тюмень приехал экстрасенс Александр Шепс. Его заметили в районе Лесобазы», — пишет telegram-канал «Тюмень №1».
Отмечается, что некоторые жительницы города уже успели сфотографироваться с Шепсом. Предположительно, в Тюмени проходят съемки эпизода шоу «Битва сильнейших». Тема выпуска и дата его выхода в эфир неизвестны.
Жительницы Тюмени фотографируются с телезвездой
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!