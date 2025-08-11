В Тюмени заметили участника популярного телешоу. Фото

Жители Тюмени увидели в городе участника «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Тема и дата выхода выпуска в эфир неизвестны
Тема и дата выхода выпуска в эфир неизвестны Фото:

Жители Тюмени увидели в районе Лесобазы участника «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. Местные telegram-каналы сообщают, что знаменитость приехала в город для съемок эпизода шоу.

«В Тюмень приехал экстрасенс Александр Шепс. Его заметили в районе Лесобазы», — пишет telegram-канал «Тюмень №1».

Отмечается, что некоторые жительницы города уже успели сфотографироваться с Шепсом. Предположительно, в Тюмени проходят съемки эпизода шоу «Битва сильнейших». Тема выпуска и дата его выхода в эфир неизвестны.

Жительницы Тюмени фотографируются с телезвездой
Жительницы Тюмени фотографируются с телезвездой
Фото:

