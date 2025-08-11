В нижнюю палату парламента от «Единой России» могут пройти более 100 участников спецоперации. Эту цифру подтвердили агентству несколько источников, участвующих в подготовке к выборам-2026. По их словам, установка обсуждалась на уровне высшего руководства страны. В 2021 году ЕР суммарно получила 324 места в Госдуме.
«Изначально обсуждались даже более высокие показатели, но решили остановиться на цифре в 100 человек. Другие партии также будут выдвигать участников спецоперации. Подготовка к тому, чтобы достичь таких значений, идет уже сейчас. Потенциальные кандидаты „прокачиваются“ через выборы в региональные парламенты, работу на государственных должностях», — сказал источник.
Эта установка значительно усложнит модерацию кампании. Собеседники URA.RU полагают, что из-за такого резкого уменьшения «вакантных» мест кратно возрастет внутриэлитная конкуренция. «В этих условиях стоит ожидать большого количества конфликтов по всем регионам. Ценность места в ГД возрастет вдвое как от „Единой России“, так и от других партий», — говорит региональный представитель РАПК Даниил Ермилов.
Многие действующие депутаты-единороссы попытаются перейти в оппозиционные партии, прогнозирует директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. «Но существующие тенденции на обострение внутренней конкуренции легко нивелируются из Москвы», — отметил он.
Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что представители элит приспосабливаются к новым условиям и сами отправляются на СВО, чтобы в будущем закрепиться во власти. «Мы видим большое количество действующих депутатов, мэров, заместителей губернаторов которые идут на СВО и попадают в эту категорию. Причем некоторые — ненадолго. Это один из способов консервации уже существующих элитных групп, но только через обозначение соответствия их представителей формальному критерию».
Он добавил, что серьезного оживления конкуренции за места ждать не следует, так как Госдума перестаёт быть привлекательной для бизнес-элиты. «Интерес и значимость мандата снижается. Причиной послужили санкции и снижение субъектности представителей депутатского корпуса. Среди представителей бизнеса это сейчас не модно. Тем более, последняя правоприменительная практика, когда у человека можно забрать его бизнес в связи с тем, что он был депутатом даже регионального заксобрания на освобожденной основе и якобы использовал сове положение для получения преференций от государства, очень сильно отталкивает представителей коммерческих структур от занятия государственных должностей», — сказал Евгений Минченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.