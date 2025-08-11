Трамп поставил на место Зеленского, назвал свою конечную цель: чего Трамп ждет от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскрыл, чего ждет от встречи с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. В частности, глава Белого дома попросит коллегу завершить конфликт на Украине. Также он анонсировал «некоторый обмен территориями». А своей конечной целью Трамп назвал «организацию встречи Путина и Зеленского». Главные заявления американского лидера на пресс-конференции 11 августа — в материале URA.RU.
Чего Трамп ждет от встречи с Путиным
Трамп признался, что ждет конструктивной встречи с Путиным. «Полагаю, что у нас будут конструктивные обсуждения», — сказал американский лидер. Он также подчеркнул, что будет убеждать Путина закончить конфликт на Украине.
«Я буду говорить с Владимиром Путиным. Я скажу ему: „Вам следует прекратить этот [конфликт]. Вам следует прекратить [его]“. И он не будет связываться со мной», — сказал Трамп.
При этом хозяин Белого дома выразил признательность Путина за то, что тот согласился встретиться на Аляске. По его словам, «визит президента РФ в США — это проявление уважения». Также Трамп анонсировал «некоторый обмен территориями», но не стал уточнять, что именно имеет в виду.
Трамп разочаровался в Зеленском
Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским, но он не согласен с «тем, что тот сделал». Более того, он признался, что обеспокоен словами президента Украины.
«[Он говорил]: мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией. Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в [конфликт] и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — объяснил Трамп.
Он также привел данные опросов. По информации американского главы, на Украине 88% жителей хотят заключения сделки о мире с Россией. Трамп также пообещал после встречи с Путиным первым делом позвонить Зеленскому, а после — европейским лидерам.
Конечная цель Трампа
Своей конечной целью в переговорном процессе Трамп ставит «организацию встречи Путина и Трампа». Он уверен, что уже в первые минуты встречи с президентом России поймет, возможна ли сделка по Украине. Если же переговоры не достигнут цели, Трамп заявил, что выйдет из дипломатии по Украине.
Что известно о встрече
Ожидается, что местом встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом станет город Гирдвуд, который расположен на территории штата Аляска. Переговоры предварительно запланированы на 15 августа и могут пройти в гостиничном комплексе Alyeska Resort. Особое внимание привлекает тот факт, что с 12 по 16 августа система бронирования отеля не принимает новые заявки, что может указывать на подготовку к мероприятию высокого уровня.
Гирдвуд представляет собой небольшой населенный пункт на юге Аляски, известный как центр горнолыжного туризма, а также отправная точка для посещения национальных парков региона. Курорт Alyeska является крупнейшим горнолыжным объектом штата.
Жители Анкориджа, самого густонаселенного города Аляски, выражают воодушевление и гордость в преддверии возможного проведения саммита между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Медицинский работник из Гвинеи по имени Марсель, проживающий в Анкоридже, поделился своим мнением: «Я восхищаюсь Путиным». Наташа, жительница города и дочь иммигрантки из Румынии, также отметила важность предстоящей встречи, назвав ее «историческим событием».
