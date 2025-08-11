Mash: Борис Щербаков попал в больницу

Актер Борис Щербаков попал в больницу с ушибом бедра после того, как он поскользнулся на коврике на балконе. Об этом пишет Mash.
«Борис Васильевич оступился на коврике на балконе, заскользил и упал. В разговоре с нами сказал, что пока чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку», — говорится в сообщении.
В начале декабря прошлого года актер попал в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости после падения в собственном подъезде. Тогда медики обнаружили у актера отек спинного мозга в области шеи и нарушения сердечного ритма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.