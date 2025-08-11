Mash: Борис Щербаков попал в больницу

Mash: Борис Щербаков попал в больницу с ушибом бедра
Борис Щербаков поскользнулся на балконе и попал в больницу
Борис Щербаков поскользнулся на балконе и попал в больницу

Актер Борис Щербаков попал в больницу с ушибом бедра после того, как он поскользнулся на коврике на балконе. Об этом пишет Mash.

«Борис Васильевич оступился на коврике на балконе, заскользил и упал. В разговоре с нами сказал, что пока чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку», — говорится в сообщении. 

В начале декабря прошлого года актер попал в больницу с сотрясением мозга и переломом лицевой кости после падения в собственном подъезде. Тогда медики обнаружили у актера отек спинного мозга в области шеи и нарушения сердечного ритма. 

