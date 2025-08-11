Мизулина навестила знаменитого медведя Тошу в Пермском зоопарке. Видео

Глава Лиги безопасного интернета проверила условия содержания пермского медведя
Екатерина Мизулина лично убедилась в благополучии животного
Екатерина Мизулина лично убедилась в благополучии животного
После многочисленных обращений глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина лично проверила условия содержания животных в новом Пермском зоопарке. Особое внимание она уделила медведю Тоше, который спокойно отдыхал во время визита. Кадрами поделилась Мизулина в соцсетях. 

«В последние дни мне многие писали про новый Пермский зоопарк. Начитавшись писем и публикаций, решила сегодня заехать и посмотреть. Публикую кадры со спящим на солнышке медведем Тотошей, который стал известен в соцсетях. С ним все хорошо», — написала Мизулина в своем telegram-канале и пообещала вечером опубликовать видео с посещения зоопарка.  

Ранее URA.RU сообщало подробности инцидента. В ряде СМИ вышли публикации о том, что 7 августа 2025 года, в день открытия нового объекта, медведя якобы било током в бассейне, из-за чего он не мог выбраться в течение 30 минут. В зоопарке эти сведения опровергли, назвав их недостоверными.

Специалисты пояснили, что жизни и здоровью 32-летнего медведя Тоши ничего не угрожает. Учреждение объяснило ситуацию возрастными особенностями животного и жаркой погодой. Электропастухи, установленные в вольере нового зоопарка, не представляют опасности для животных и давно используются как в зоопарках, так и в сельском хозяйстве.

На следующий день, 8 августа, в Пермском зоопарке решили переобустроить вольер, где обитает медведь Тоша. Также появилось заключение зоологов и ветеринаров, согласно которому знакомство с электропастухом не отразилось на здоровье медведя.

На встрече со школьниками и студентами 13 августа в Перми Мизулина выразила заинтересованность состоянием бурого медведя Тоши из нового Пермского зоопарка. Она пообещала посетить зверинец, чтобы лично убедиться в благополучии животного. 

