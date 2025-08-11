Юрист подсказала, как заставить безработного родителя платить алименты

Даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он обязан платить алименты. Законно добиться этого можно через суд. В этом случае необходимо подать заявление, в котором нужно указать доходы и расходы обеих сторон. Об этом рассказала юрист Гюзель Пушкарева.
«Но, если родитель не работает, разумеется, никаких справок о доходах он предоставить не может. В таких случаях суд может определить алименты на минимальном уровне, предусмотренном законодательством (как правило, это прожиточный минимум на ребенка в регионе), либо назначить алименты, учитывая возможность трудоустройства и возможный доход в будущем», — сказала Пушкарева в разговоре с aif.ru.
По словам юриста, размер алиментных выплат, как правило, определяется в виде доли от дохода родителя: на одного ребенка устанавливается четверть заработка, на двоих — треть, а при наличии трех и более детей — половина дохода. Эксперт подчеркнула, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой серьезные правовые последствия, среди которых арест имущества, ограничение права на выезд за пределы страны, а при регулярном нарушении — привлечение к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что судебные приставы в РФ могут запрещать должникам водить транспортные средства, как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда.
