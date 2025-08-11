11 августа 2025

Юрист подсказала, как заставить безработного родителя платить алименты

Юрист Пушкарева: алименты с безработного родителя можно взыскать через суд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В таком случае суд может определить алименты на минимальном уровне, рассказала юрист
В таком случае суд может определить алименты на минимальном уровне, рассказала юрист Фото:

Даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он обязан платить алименты. Законно добиться этого можно через суд. В этом случае необходимо подать заявление, в котором нужно указать доходы и расходы обеих сторон. Об этом рассказала юрист Гюзель Пушкарева.

«Но, если родитель не работает, разумеется, никаких справок о доходах он предоставить не может. В таких случаях суд может определить алименты на минимальном уровне, предусмотренном законодательством (как правило, это прожиточный минимум на ребенка в регионе), либо назначить алименты, учитывая возможность трудоустройства и возможный доход в будущем», — сказала Пушкарева в разговоре с aif.ru.

По словам юриста, размер алиментных выплат, как правило, определяется в виде доли от дохода родителя: на одного ребенка устанавливается четверть заработка, на двоих — треть, а при наличии трех и более детей — половина дохода. Эксперт подчеркнула, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой серьезные правовые последствия, среди которых арест имущества, ограничение права на выезд за пределы страны, а при регулярном нарушении — привлечение к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что судебные приставы в РФ могут запрещать должникам водить транспортные средства, как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он обязан платить алименты. Законно добиться этого можно через суд. В этом случае необходимо подать заявление, в котором нужно указать доходы и расходы обеих сторон. Об этом рассказала юрист Гюзель Пушкарева. «Но, если родитель не работает, разумеется, никаких справок о доходах он предоставить не может. В таких случаях суд может определить алименты на минимальном уровне, предусмотренном законодательством (как правило, это прожиточный минимум на ребенка в регионе), либо назначить алименты, учитывая возможность трудоустройства и возможный доход в будущем», — сказала Пушкарева в разговоре с aif.ru. По словам юриста, размер алиментных выплат, как правило, определяется в виде доли от дохода родителя: на одного ребенка устанавливается четверть заработка, на двоих — треть, а при наличии трех и более детей — половина дохода. Эксперт подчеркнула, что уклонение от уплаты алиментов влечет за собой серьезные правовые последствия, среди которых арест имущества, ограничение права на выезд за пределы страны, а при регулярном нарушении — привлечение к уголовной ответственности. Ранее стало известно, что судебные приставы в РФ могут запрещать должникам водить транспортные средства, как меру стимулирования возвращения долгов. Ограничение распространяется на автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, тракторы, комбайны, снегоходы и другие самоходные машины, а также воздушные и водные суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...