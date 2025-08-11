Силовики в Чувашии помогли коллегам поймать любителя пьяной езды из ХМАО

Сотрудники полиции из Чувашии задержали, находящегося в федеральном розыске югорчанина. В ХМАО беглецу грозит уголовный срок за пьяную езду, при этом ранее он уже был судим за аналогичное преступление.
«Югорскими полицейскими, было установлено, что разыскиваемый может находиться на территории Чувашской Республики. Информация была передана коллегам, которые оперативно задержали подозреваемого по месту его временного проживания. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее судимым за аналогичное преступление)» — сообщается в telegram-канале окружного Управления МВД.
Уточняется, что беглец – уроженец Югры. В прошлом он также судим за совершение тяжких преступлений и в ближайшее время его этапируют в ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!