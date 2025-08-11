Дуров: Telegram начнет блокировать каналы за шантаж и вымогательство

Telegram будет блокировать каналы, занимающиеся вымогательством, шантажом, а также размещающие персональные данные пользователей. Об этом рассказал создатель мессенджера Павел Дуров.
"После моего поста 20 дней назад пользователи прислали нам сотни сообщений о мошенничестве и шантаже. На основе этих сообщений на этой неделе мы заблокируем множество каналов за раскрытие личных данных и вымогательство", — написал Дуров в своем telegram-канале.
Основатель сервиса уточнил, что блокировка по данному основанию будет означать наличие весомых доказательств того, что администраторы размещали порочащие репутацию публикации, после чего удаляли их в обмен на денежное вознаграждение от пострадавших. В мессенджере также фиксировались предложения с так называемыми «блоками защиты» — платными услугами, которые жертвам предлагалось приобрести для предотвращения дальнейших нападок.
Дуров отметил, что Telegram не предназначен для публикации личной информации посторонних или осуществления вымогательства. Он также обратился к администраторам подобных каналов, подчеркнув, что попытки создавать "клоны" бессмысленны, поскольку их все равно удастся выявить.
Как URA.RU писало ранее, в мессенджере Telegram внедрена новая опция — возможность верификации персональных аккаунтов. Первым человеком, чей профиль был официально подтвержден, стал создатель платформы Павел Дуров.
