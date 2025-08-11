Пермский зоопарк — лучший в России. Об этом заявила глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина после личного визита в зверинец. Свои впечатления она запечатлела на видео, которое опубликовала в соцсетях
«В ходе встречи в Перми я спонтанно решила заехать в Пермский зоопарк, хоть и торопилась на самолет. Ребят, я в шоке. То, что я там увидела, совершенно отличается от постов в соцсетях, которые мне кидали. Это объективно лучший зоопарк сейчас в России. Кто не верит — руки в ноги, рюкзак на плечи — и поезжайте в Пермь смотреть своими глазами», — сказала Мизулина.
Особое внимание глава Лиги безопасности интернета уделила работе коллектива зоопарка, подчеркнув, что среди тех, кто присылал негативные отзывы, оказались и ее подписчики. Она выразила сожаление по поводу попыток обесценить труд сотрудников зоопарка. По словам Мизулиной, после завершения всех работ через пару месяцев Пермский зоопарк станет еще лучше.
Новый Пермский зоопарк официально открыт 6 августа 2025 года на улице Леонова. Он занимает территорию в 25 тысяч гектаров, что в 16 раз больше прежней площадки, оснащен современными вольерами и инфраструктурой. Уже после открытия зоопарк получил признание как один из лучших в стране.
