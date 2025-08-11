11 августа 2025

ВСУ ударили по врачам в Горловке, погибли два сотрудника

Водитель скорой выжил
Водитель скорой выжил Фото:

Два сотрудника скорой медицинской помощи погибли в Горловке (ДНР) 11 августа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем официальном telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли 2 сотрудника скорой медицинской помощи. Фельдшер и водитель в тяжелом состоянии», — написал Приходько вскоре после происшествия. Позже он уточнил, что после атаки в тяжелом состоянии находится водитель, а автомобиль скорой помощи получил повреждения.

На данный момент известно, что погибшие сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей. Один из раненых, водитель, доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как тяжелое. Местные власти выразили соболезнования семьям погибших и заверили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка.

