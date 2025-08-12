В России звучит беспилотная опасность: карта атак дронов ВСУ 12 августа

В Ставрополье объявлена опасность атаки БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В нескольких регионах России звучит опасность атаки дронов Украины
В нескольких регионах России звучит опасность атаки дронов Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В пяти регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. В Ставрополье слышны взрывы и работа противовоздушной обороны, пишет РБК. В нескольких областях ограничена работа мобильного интернета. Губернаторы призывают жителей игнорировать провокации и укрыться в безопасном месте. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Ставропольский край

На территории Ставропольского края объявлялась опасность атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале, призвав жителей следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по телефону 112. 

В небе над несколькими районами Ставрополя слышались взрывы, звуки дронов, работало ПВО, пишет РБК. Там отмечают, что на месте падения обломков одного из сбитых БПЛА был дым.

Кабардино-Балкария

На территории республики объявлена угроза ударов беспилотников Украины. Также возможно замедление работы мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Он также призвал жителей:

  • не приближаться к обломкам дронов и не взаимодействовать с ними;
  • при возможности предупреждать окружающих об опасности;
  • выбрать безопасное место вне зоны видимости дрона;
  • сообщить о факте, месте и времени обнаружения БПЛА, а в случае близости дрона — не пользоваться телефонами.

Северная Осетия

В республике введена опасность атаки дронов. Возможно медленное соединение мобильного интернета и связи. Губернатор региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие, игнорировать провокации и доверять только проверенной информации. 

Белгородская область

В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

Воронежская область

В области объявлена угроза ударов дронов. Об этом сообщила глава региона Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и следить за сообщениями МЧС. Также он сообщил, что средства ПВО приведены в готовность. 

Пензенская область

В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Введены ограничения мобильного интернета для безопасности населения, отметил глава области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пяти регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. В Ставрополье слышны взрывы и работа противовоздушной обороны, пишет РБК. В нескольких областях ограничена работа мобильного интернета. Губернаторы призывают жителей игнорировать провокации и укрыться в безопасном месте. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU. Ставропольский край На территории Ставропольского края объявлялась опасность атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале, призвав жителей следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по телефону 112.  В небе над несколькими районами Ставрополя слышались взрывы, звуки дронов, работало ПВО, пишет РБК. Там отмечают, что на месте падения обломков одного из сбитых БПЛА был дым. Кабардино-Балкария На территории республики объявлена угроза ударов беспилотников Украины. Также возможно замедление работы мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Он также призвал жителей: Северная Осетия В республике введена опасность атаки дронов. Возможно медленное соединение мобильного интернета и связи. Губернатор региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие, игнорировать провокации и доверять только проверенной информации.  Белгородская область В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.  Воронежская область В области объявлена угроза ударов дронов. Об этом сообщила глава региона Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и следить за сообщениями МЧС. Также он сообщил, что средства ПВО приведены в готовность.  Пензенская область В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Введены ограничения мобильного интернета для безопасности населения, отметил глава области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...