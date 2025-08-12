В России звучит беспилотная опасность: карта атак дронов ВСУ 12 августа

В пяти регионах России объявлена опасность атаки БПЛА. В Ставрополье слышны взрывы и работа противовоздушной обороны, пишет РБК. В нескольких областях ограничена работа мобильного интернета. Губернаторы призывают жителей игнорировать провокации и укрыться в безопасном месте. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.
Ставропольский край
На территории Ставропольского края объявлялась опасность атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале, призвав жителей следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться по телефону 112.
В небе над несколькими районами Ставрополя слышались взрывы, звуки дронов, работало ПВО, пишет РБК. Там отмечают, что на месте падения обломков одного из сбитых БПЛА был дым.
Кабардино-Балкария
На территории республики объявлена угроза ударов беспилотников Украины. Также возможно замедление работы мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Он также призвал жителей:
- не приближаться к обломкам дронов и не взаимодействовать с ними;
- при возможности предупреждать окружающих об опасности;
- выбрать безопасное место вне зоны видимости дрона;
- сообщить о факте, месте и времени обнаружения БПЛА, а в случае близости дрона — не пользоваться телефонами.
Северная Осетия
В республике введена опасность атаки дронов. Возможно медленное соединение мобильного интернета и связи. Губернатор региона Сергей Меняйло в своем telegram-канале призвал жителей сохранять спокойствие, игнорировать провокации и доверять только проверенной информации.
Белгородская область
В регионе объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Воронежская область
В области объявлена угроза ударов дронов. Об этом сообщила глава региона Александр Гусев. Он призвал жителей сохранять спокойствие, держаться подальше от окон и следить за сообщениями МЧС. Также он сообщил, что средства ПВО приведены в готовность.
Пензенская область
В регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Введены ограничения мобильного интернета для безопасности населения, отметил глава области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.