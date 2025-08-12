ВС РФ отразили атаку ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области российские военные отразили атаку ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сегодня ночью российские военные предотвратили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.
«Наши военные ночью отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — сказано в сообщении telegram-канала губернатора.
Кроме того, сообщается, что ударная волна повредила стекла в трех частных домах. В здании на четыре квартиры отмечены разрушения кровли, окон и забора.
