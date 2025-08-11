11 августа 2025

В ХМАО простятся с гранатометчиком, погибшем в зоне СВО. Фото

Бойца не стало 13 мая 2025 года
Бойца не стало 13 мая 2025 года Фото:

Боец из поселка Пионерского (ХМАО) Александр Снигирев отдал свою жизнь при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Как сообщили в поселковой администрации, боец служил гранатометчиков в звании рядового.

Боец ушел на фронт в 2022 году
Боец ушел на фронт в 2022 году
Фото:

«13.05.2025 г. погиб при выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР Снигирев Александр Владимирович. Служил гранатометчиком 2-го стрелкового отделения 2-го стрелкового взвода 2-й стрелковой роты стрелкового батальона, гвардии рядовой», — сообщили власти Пионерского на странице в соцсети vk.com.

Александр родился и вырос в Пионерском, выучился на сварщика в Советском. С 26 сентября 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

