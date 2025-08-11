11 августа 2025

В пермском ТРК откроется магазин ушедших западных брендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового отдела состоится до конца 2025 года
Открытие нового отдела состоится до конца 2025 года Фото:

В Перми готовится к открытию магазин сети SneakerBOX. Он займет помещение площадью 640 квадратных метров в ТРК «Семья», сообщили в telegram-канале торгово-развлекательного центра.

«В 2025 году в ТРК откроется большой магазин сети SneakerBOX. Он станет одним из самых крупных в ТРК и займет 640 квадратных метров», — сказано в сообщении.

В отделах сети SneakerBOX представлена одежда обувь западных брендов, которые ушли с российского рынка в 2022 году, такие как Reebok, Adidas и Puma. Также в ассортименте магазина есть товары брендов DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми готовится к открытию магазин сети SneakerBOX. Он займет помещение площадью 640 квадратных метров в ТРК «Семья», сообщили в telegram-канале торгово-развлекательного центра. «В 2025 году в ТРК откроется большой магазин сети SneakerBOX. Он станет одним из самых крупных в ТРК и займет 640 квадратных метров», — сказано в сообщении. В отделах сети SneakerBOX представлена одежда обувь западных брендов, которые ушли с российского рынка в 2022 году, такие как Reebok, Adidas и Puma. Также в ассортименте магазина есть товары брендов DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...