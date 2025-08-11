В пермском ТРК откроется магазин ушедших западных брендов

Открытие нового отдела состоится до конца 2025 года
В Перми готовится к открытию магазин сети SneakerBOX. Он займет помещение площадью 640 квадратных метров в ТРК «Семья», сообщили в telegram-канале торгово-развлекательного центра.
«В 2025 году в ТРК откроется большой магазин сети SneakerBOX. Он станет одним из самых крупных в ТРК и займет 640 квадратных метров», — сказано в сообщении.
В отделах сети SneakerBOX представлена одежда обувь западных брендов, которые ушли с российского рынка в 2022 году, такие как Reebok, Adidas и Puma. Также в ассортименте магазина есть товары брендов DC Shoes, Quiksilver, U.S.Polo Assn., Lumberjack.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!