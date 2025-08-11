11 августа 2025

Пермские рыбаки поймали сома-монстра

Пермские рыбаки выловили сома весом более 60 килограммов
Огромную рыбу мужчины поймали на спиннинг
Огромную рыбу мужчины поймали на спиннинг

Рыбаки поймали в реке Головниха в селе Частые (Пермский край) рыбу весом более 60 килограммов. Фото трофея опубликовано в группе "Банда РПК Рыбалка в Пермском крае" в соцсети "ВКонтакте".

По словам рыбака, их утро началось на привычной точке. "С первого заброса судак на 1,3 килограмма, далее штук семь поклевок — без реализации. До следующей точки решили пойти троллингом, успели пройти метров 150, глубина 3,5 метра и тут — бам!", — рассказывает рыбак.

Схватившая приманку рыба продемонстрировала серьезное сопротивление. Спиннинг выдержал полтора часа борьбы, прежде чем добычу удалось вытащить на берег. Вес сома составил 62 килограмма.

