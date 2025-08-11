Екатеринбуржцы засудили колдунью, лечившую их волшебными палочками

Супруги из Екатеринбурга через суд взыскали с колдуньи более миллиона рублей. Муж и жена обращались к ведунье, чтобы поправить здоровье, но магическая сила им не помогла. Подробности URA.RU рассказали в Кировском районном суде.
«Осенью 2023 года жительница Екатеринбурга обратилась в магазин „Колдуй баба, колдуй дед“ с проблемами по здоровью. Вещунья Юлия обещала помочь, провела диагностику за пять тысяч рублей, по итогам которой попросила женщину привести на сеанс супруга. Во время визита выяснилось, что проблемы есть у обоих партнеров, и Юлия поможет их преодолеть», — сообщили в суде.
Знахарка сначала взяла аванс на сумму 112 тысяч рублей, затем 55 тыс. за чистку ауры, на расходные материалы потребовалось еще 20 тыс. За волшебные палочки супруги отдали 100 тысяч рублей, а потом помогли чародейке оплатить аренду в размере 300 тыс.
«После очередной чистки супруги поняли, что их водят за нос, поскольку положительных изменений магические манипуляции не принесли, но существенно опустошили семейный бюджет. Раздосадованные клиенты попросили Юлию вернуть деньги, но безуспешно», — продолжили в инстанции.
В итоге семья обратилась с иском в суд, который их требования удовлетворил. В общей сложности судья постановил взыскать с колдуньи более миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и за другие издержки.
